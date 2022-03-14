Doğa dostu öğrenciler, çevre temizliği yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Efe Ayşe Öğrenci Yurdu'nda kalan gönüllü doğa dostu öğrenciler, çevre temizliği gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.

Gençlerde sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde öğrenci yurtlarında gönüllülük projeleri Aydın'da da uygulanmaya devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan gönüllü öğrenciler, örnek etkinlikler ile farkındalık oluştururken, Kuşadası Efe Ayşe Öğrenci Yurdu'nda kalan doğa dostu öğrenciler, “Doğa varsa biz de varız” sloganıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Doğa'nın önemine dikkat çeken öğrenciler hem çevre temizliği ile örnek oldular hem de doğal güzelliklerin arasında yürüyüş gerçekleştirdiler.

Gönüllü öğrenciler ile ilgili kısa bir paylaşım yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, paylaşımında “Unutmayalım doğa varsa biz de varız. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Efe Ayşe Yurdu gönüllü öğrencilerimizden oluşan doğa dostu temizlik ekibi ile çevre temizliği ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.