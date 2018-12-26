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Doğa Koruma ekipleri karlı bölgelerde tavşanlar için seferber oldu

Aydın’da kış mevsimin kendini göstermesi ile birlikte av koruma ve kontrol faaliyetleri de aralıksız devam ediyor.

Aydın'da kış mevsimin kendini göstermesi ile birlikte av koruma ve kontrol faaliyetleri de aralıksız devam ediyor. Ekipler karlı zirvelerde tavşanlar için seferber oldu.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Köşk ilçesi Kıran, Gökgiriş, Çatma, Haceddede mevkiinde denetim faaliyetlerinde bulunuldu. Yüksek kesimlerde karla kaplı alanlarda özellikle kaçak tavşan avı yapan şahıslar üzerinde denetim gerçekleştirilirken, kaçak av yapan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, av ve yaban hayatının devamı için, avlanma izni olmayan, avlanma etiği ve kurallarına uymayan, zamansız ve aşırı miktarda avlanan, projektör ve benzeri aletler kullanarak gece avı yapanlar hakkında yasal işlem yapıldığı ve denetimlerin her türlü hava koşullarında devam edeceği bildirildi.

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