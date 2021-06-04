Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi bu defa alevlerle mücadele etti

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü görevlileri Aydın-İzmir Otobanı üzerinde araçla ilerledikleri sırada Germencik ilçesi yakınlarında otoban kenarındaki otların tutuştuğunu gördü. Ekipler aracı durdurduktan sonra araçta bulunan kazma ve küreklerle yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Ekiplerin bu davranışı vatandaşların takdirini topladı.