Doğa turizminin yeni adresi Kuşadası olacak

Kuşadası'nın birçok alternatif turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Farklı turizm destinasyonları oluşturup Kuşadası'nda turizmi yılın 12 ayına yaymak istiyoruz” dedi.

Kuşadası Belediyesi, kentin sahip olduğu alternatif turizm potansiyellerini değerlendirmek ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda termal sağlık turizmi alanında yaptığı atılımlarla gündeme gelen Kuşadası Belediyesi, şimdi de kentte doğa turizmini hareketlendirmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ömer Günel, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve Denetim Kurulu Üyesi Rüştü Kirman ile turizme kazandırılması planlanan alanları dolaştı.

Bahçecik Boğazı Mevkii'nde yürüyüş parkurları, foto safari, botanik, kuş gözlemciliği, çadır kamp alanları, manzara seyir teraslarının yapılabileceği alanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Doğal kamp alanı yapılması planlanan arazi ile Kirazlı Mahallesi Belen Tepesi'nde seyir terası olarak düzenlenecek bölümde de incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel ve EKODOSD üyeleri son olarak tescilli anıt ağaçları ziyaret etti.

"Hedef turizmi yılın 12 ayına yaymak"

Kuşadası'nda turizmi yılın 12 ayına yaymak istediklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizin alternatif turizm potansiyellerini tüm dünyaya tanıtmak için yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla Kuşadası'nda doğal dokusunu koruyan 2 ayrı noktayı turizme kazandırmak için kolları sıvadık. Bugün Ege Bölgesi'ndeki çevreci derneklerin başında gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve Bilim Kurulu Üyesi Rüştü Kirman ile bu alanlarda incelemelerde bulunduk. Daha sonra anıt ağaçlarımızı ziyaret ettik. Anıt Ağaçlar Rotası hazırlayıp, tarihe tanıklık eden ağaçlarımızı da turizme kazandıracağız” diye konuştu.

"Anıt ağaçlar turizme kazandırılacak"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise “Belediye Başkanımız Ömer Günel ile birlikte doğa turizminin gelişmesi için zengin biyolojik çeşitlilik içeren alanlarda incelemeler yaptık. Kuşadası doğa rotalarının başlangıç yeri olan Bahçecik Boğazı'ndan başlayarak, Güzelçamlı'da biten güzergah üzerindeki doğal kaynak türleri hakkında bilgi verdik. Güzergah üzerinde koruma kullanma dengesi gözetilerek yürüyüş parkurları, foto safari, botanik, kuş gözlemciliği, çadır kamp alanları, manzara seyir teraslarının yapılabileceği ve çocukların doğayla iç içe eğitim alabilecekleri alanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Güzergahımız üzerindeki anıt ağaçları da ziyaret ederek, ağaç türleri ve özellikleriyle ilgili bilgi verdik. Belediye Başkanımız Ömer Günel, tarihe tanıklık eden bu anıt ağaçların bakımları ile yönlendirme tabelalarının Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacağını söyledi. İş birliğiyle Kuşadası anıt ağaçlar rotasını hazırlayarak turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Kuşadası deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra, zengin alternatif turizm mekanlarına da sahip bir kent. Önemli olan bu doğal alanların sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşınmasıdır. Başkan Ömer Günel'in bu konuya göstermiş olduğu duyarlılık, doğal alanların korunmasına ve tanıtılmasına olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.