Doğa tutkunları Kızılcay Vadisi'nde geçmişten günümüze yolculuk yaptı

AYDIN (İHA) – Aydın'da doğaseverler, doğa ile tarihin buluştuğu Kızılcay Vadisi'ne düzenlenen doğa yürüyüşüyle geçmişten günümüze yolculuk yaptı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) üyeleri bu haftaki doğa yürüyüşünü Mesogis Dağları'nın yamacında bulunan Kızılcay vadisine gerçekleştirdi. Tralleis antik kentinde restorasyon çalışmaları olduğundan içeri giremeyen doğaseverler, kentin dışından Üçgözler'i izleyerek, profesyonel turist rehberi Yeşim Cinbaş'tan Tralleis'in hikayesini dinledi.

Cinbaş, 1883 yılında İzmir- Aydın demiryolunun yapımı sırasında ortaya çıkan ve şimdi Kopenhag Milli Müzesi'nde bulunan Tralleisli Seikilos'a ait bir mezar taşı üzerinde yer alan melodinin söz ve bestesi ve geri alınması hakkında yapılan çalışmaları anlattı. Cinbaş, günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesinde olan, 1902 yılında bulunan, antik çağda tanrılar, tanrıçalar ve imparatorlar dışında sıradan kişilerin de heykellerinin yapıldığını gösteren, toplum açısından saygı gören genç güreşçi ünlü Ephebos'a ait heykelin, Tralleis okuluna ait olduğunu söyledi.

Tralleis'ten sonra doğaseverler, Karagözler yaylasından su getiren Kızılçay'ın geçit vermeyen yarmalarının içine indi. Akdeniz bitki örtüsünün en güzel örneklerinin görüldüğü vadinin içinde doğaseverler, Tralleis'e su taşıyan Roma Dönemi'ne ait bir mühendislik harikası olan Karakemer'in görkemli siluetini hayranlıkla izledi. Tralleis'in kuzeyinde yer alan Kızılçay Vadisi'nin içinde tarihi bir yolculuğa çıkan doğaseverler, vadinin derin yarmaları içinde, uçurumlar oluşturan çökeltilerin üstünden kızıl renkli jeolojik oluşumlara hayran kaldı. Kızılçay Vadi'ndeki yolculuğun ardından ise doğaseverler Aydın'ın Memecik zeytinlerini toplayan köylülerle sohbet etti. Doğa yürüyüşüyle stres atan doğaseverler, gezdikleri yerlerde doğayı kirleten çöpleri görünce üzüntü yaşadı. Etkinliğin sonunda doğaseverler Paşa Yaylası'ndan gelen suların küçük şelaleler oluşturduğu çay kenarındaki restoranlarda yöresel yemekleri tattı.

Doğa gezisiyle kentin duyulmamış güzelliklerine şahit olduklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Karakemer başta olmak üzere, başka yerlerde pek göremediğimiz Aydın'ın doğal peyzajına büyük zenginlik kazandıran bu kızıl topraklar mutlaka korunmalı, kente 15 dakika mesafede böylesine zengin bir ekoturizm alanının koruma kullanma dengesi çerçevesinde planlaması yapılarak, Aydın Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle Aydın turizmine kazandırılmalıdır” dedi.