Doğadan Güzellikler isimli karma resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi'nde açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi ‘Doğadan Güzellikler' isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçılar Günsel Dizlek, Yaprak Suhindol ve Erkin Barin tarafından farklı teknikler kullanılarak hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

İbramaki Sanat Galerisi'nde ‘Doğadan Güzellikler' isimli resim sergisi düzenlenen bir kokteyl ile açıldı. Sanat severlerin ilgi gösterdiği sergide, Günsel Dizlek ile Yaprak Suhindol'un pastel boya kullanarak, Erkin Barin'in ise tükenmez kalemle çizdiği toplam 29 eser yer alıyor. Sanatçıların doğadan aldıkları ilhamla yaptıkları eserler 20 Ağustos Cumartesi gününe kadar görülebilecek.

Kuşadası Belediyesi'ne kendilerine gösterdiği ilgi ve alaka dolayısıyla teşekkür eden Erkin Barin, “İbramaki Sanat Galerisi gibi yapı ve dokusuyla dikkat çekici bir yerde ilk sergimizi açmak bizim için çok özel. Pandemi döneminde tükenmez kalem ile kolajlar hazırlamaya başladım. Bu kolajları hazırlarken renkleri canlı ve dikkat çekici seçtim. Çünkü yeni nesilde özünde hayal gücü yüksek ve renkli karakterler var. Aynı zamanda sergide pastel boya tekniği kullanarak hazırladıkları gerçekçi resimler ile dikkat çeken sanatçılar Günsel Dizlek ve Yaprak Suhindol ile birlikte bulunmak da benim için çok güzel oldu. Kuşadası Belediyesi'ne bize ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.