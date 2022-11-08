“Doğadan Modaya Organik pamuk” projesi tanıtıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Üniversite, Pamuk Araştırma Merkezi ve Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Söke ve Didim'de 18 mahallede gerçekleştirilen “Doğadan Modaya Organik Pamuk” projesinin tanıtım toplantısı Didim'de gerçekleştirildi.

Didim'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları Daire Başkanı Ebru Çelik, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Söke TARİŞ Başkanı İsmail Özer, çevre ziraat odalarının başkanları, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, proje ortağı üreticiler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılışında konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile ülkemizde pestisit ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi. Ökdem “İlimizde pilot proje olarak Doğa'dan Modaya Organik Pamuk projesinin başarısı önem arz etmektedir. Proje detaylarına geçmeden önce Dünya, Ülkemiz ve ilimiz pamuk verilerine bakacak olursak; 2021 yılı verilerine göre dünya pamuk ekim alanı 32,6 milyon hektara, lif pamuk üretimi 25 milyon tona ulaşmıştır. Pamuk üretiminde Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri ilk 3'te yer alırken, ülkemiz, 7. sırada yer almaktadır. Ülkemiz pamuk üretiminin yüzde 12'sini ilimiz karşılamaktadır. 2021 yılı verilerine göre 49 bin 310 hektar alanda 265 bin tonluk kütlü pamuk üretimiyle ilimiz, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan sonra 3'üncü sırada bulunmaktadır. Söke ilçesi ilimizde 1'inci sırada yer almaktadır. Bütün ürün gruplarında ülkemiz genelindeki organik tarım alanlarının yüzde 15'i ilimizde bulunmakta olup, ülkemiz organik tarım üretiminin yüzde 12'si ilimizde gerçekleşmektedir. Bu yönü ile pamuk, ülkemiz için olduğu kadar ilimiz içinde stratejik öneme sahiptir. Pilot proje olarak Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi, Söke ve Didim ilçelerimizde 107 üreticiyle 2 bin 500 hektar alanda uygulama konulmuştur. Projenin bütçesi toplam 68 milyon 220 bin TL olup, 4 yıl boyunca uygulanacaktır. Projede ücretsiz olarak; özel sektör tarafından organik gübre dağıtılmış, Bakanlığımız tarafından, üretici eğitimleri yapılmış, monitör, biyoteknik mücadele tuzakları dağıtılmış, sertifikasyon hizmetleri verilmiştir. İyi Pamuk Sektöre İyi Gelecek Projesi ise yaklaşık 750 hektar alanda 16 üretici ile yürütülmektedir. Çevreye sağlığına duyarlı, kalıntı içermeyen tek bir sertifika oluşturulması yönünde örnek bir çalışma olacağını düşünmekteyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Gülden Volkan tarafından slayt eşliğinde “Doğadan Modaya Organik pamuk” projesi içeriğiyle ilgili bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca “Doğadan Modaya Organik pamuk” projesinde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi. Toplantıda ayrıca panel düzenlenerek Doğadan Modaya Organik pamuk” projesi çeşitli yönleriyle ele alındı.