"Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi" toplantısı yapıldı

Aydın için önemli bir proje olan ve 2022 yılında uygulanmaya başlanan 'Doğadan Modaya Organik Pamuk" projesi çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde konu uzmanı olan Ziraat Yüksek Mühendisi Ülfet Erdal tarafından il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline organik pamuk yetiştiriciliği konusunda bir eğitim düzenlendi. Araştırma Enstitüsü'nde görevli Dr. Zerrin Çelik'inde katılım sağladığı toplanda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Aydın Çelik tarafından proje hakkında bilgi verildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada eğitimlerin projenin uygulanacağı ilçelerde üretici bazında devam edeceği belirtildi.