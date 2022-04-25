Kuşadası'nda oteller bölgesinde bulunan Doğal Botanik Park'ın özel koruma statüsüne alınması için inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Doğal Botanik Parkı için harekete geçildi. Önemli habitat alanlarından olan parkın, özel koruma statüsüne alınması için çalışmalar başlatılırken, oteller bölgesinde bulunan Doğal Botanik Park'ta, Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sorumlusu Cem Özgür Demirci ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri bir teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi. EKODOSD tarafından botanik parkının geçmişinden günümüze devam eden süreci hakkında bilgi verildi. İncelemelerde, Doğal Botanik Park'ın olduğu alanda nemli klima bölgesi oluştuğu hem Akdeniz elementleri hem Karadeniz ve İran-Turan elementlerinin yoğun olarak görüldüğü ve kentin içinde kalabilen çok önemli bir habitat alanı olan bölgenin korunarak geleceğe taşınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bölgenin aynı zamanda zengin bir sualtı faunasına da sahip olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Burası sadece karasal olarak değil aynı zamanda denizel olarak da çok hassas bir alan. Zengin bir sualtı faunasına sahip. Endemik Tülüşahların ve yüzlerce bitki türünün bulunduğu botanik parkta, her yıl orkidelerin kaçak olarak toplanıyor. Bunun önlenmesi için mutlaka çevresinin dokuya uyumlu bir şekilde çitle çevrilmesi, çevre kirliliği oluşturan kişilere engel olunması, parkın kuzey ve güney alanlarında iki seyir terasının yapılması, alanın doğal kaynak değerlerinin yerli-yabancı ziyaretçilere tanıtılması için panolarla desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Bölgenin özel koruma alanı statüsüne alınması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Bu alan doğal peyzajıyla, nadir bitki örnekleriyle, denizel ortamıyla kentin yanı başında henüz doğallığını yitirmemiş zengin biyolojik çeşitlilik barındıran bir yer. Bu alanın tüm değerleriyle korunması gerekiyor ve bugünkü geziden sonra elde ettiğimiz verilerin, yapılan önerilerin değerlendirilmesi için proje yapacağız” dedi.