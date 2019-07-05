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Doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir kafede doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir kafede doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı. Dumandan etkilenen bir personel hastaneye kaldırıldı.



Olay, akşam saatlerinde Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarında faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün doğalgaz tadilatı yapılan kafenin ızgarasına gelen doğalgaz borusu aniden alev aldı. Gazı keserek patlamanın önüne geçen iş yeri personelleri, olası büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği mutfakta inceleme yaptı. Yangın nedeniyle iş yerini kaplayan dumandan etkilenen ve kısa bir süre önce işe başladığı öğrenilen 2 çocuk annesi çalışan E.F., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangın nedeniyle iş yerinde bulunan personel ve müşteriler büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen çevre sakinleri, korku ve panik içerisindeki kişileri sakinleştirmeye çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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