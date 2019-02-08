Doğaltaş ihracatçıları Hindistan'dan ihracat bağlantılarıyla döndü

Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran, yaptığı katma değerli ihracatla Türkiye'nin dış ticaret açığının kapanması için çabalayan doğaltaş ihracatçıları, Hindistan seferinden yeni ihracat bağlantılarıyla döndü.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından, 31 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihleri arasında Hindistan'ın Jaipur kentinde düzenlenen Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenen “Ticaret Heyeti Organizasyonu”na 9 firma katılarak, hem Hindistanlı doğaltaş ithalatçılarıyla, hem de Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı'na dünyanın dört bir tarafından gelen doğaltaş ithalatçılarıyla verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Hindistan'ın doğaltaş ithalatında kotaları kaldırması sonrasında Türk doğaltaş sektörü için öncelikli pazarlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, en büyük ihraç pazarları Çin pazarındaki daralmayı Ortadoğu, Amerika ve Hindistan'a yapacakları ihracat artışı ile kapatmayı ve ihracat hedeflerine ulaşma amacında olduklarını kaydetti.

Doğaltaş ihracatında hedef 7 milyar dolara ulaşmak

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılında İtalya, Dubai ve Muskat'a başarıyla “Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu” yaptığı bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, “Doğaltaş sektöründe ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, dünya doğaltaş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türkiye'nin, dünya doğaltaş ihracatından da en az yüzde 35 pay alması. Bu da bugün 2.2 milyar dolar seviyesinde olan doğaltaş ihracatımızı 7-8 milyar dolar aralığında çıkması anlamına geliyor. Amacımız, 2023 yılına kadar bu hedefe ulaşmak” şeklinde konuştu.

Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti programına katılan 9 Türk firması heyet programının ilk günü 32 yabancı alıcı firmanın katılım sağladığı ikili görüşmelerine katılırken, programın ikinci günü fuarı gezdi. Fuar sırasında Hindistan'da Doğaltaş sektöründe önemli ve en büyük ithalatçılar arasında yer Classic Marble, Agersan Marble&Stone, Madhusudan Marble ve Drom Marble firmalarının stantları heyetimiz tarafından ziyaret edildi ve firmaların üst düzey yöneticileri ile görüşme imkanı yakalandı.

Türk doğaltaş ihracatçıları 3. gün ise; Hindistan'da Doğaltaş sektöründe en önemli ithalatçıların bulunduğu Kishangrah bölgesinde RK Marble, A Class Marble, Eveshine Marble ve Square Feet firmalarını fabrikalarını, üretim yerlerini en üst düzey yöneticilerin katılımı ile ziyaret etme fırsatı yakaladı.

İki yılda bir gerçekleştirilen Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı, bu yıl 10. kez düzenlendi. Fuara toplamda yaklaşık 15.00 m2 alanda 425 firma katılırken, 25 bin kişi ziyaret etti. Fuara tüm üretici, ihracatçı, ithalatçı, tasarımcı ve sektördeki tüm taraflar katılıyor.