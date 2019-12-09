Doğanbey, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü tarihi taş evleri ve taş sokakları ile dört mevsim doğaseverleri ağırlarken, sonbahar mevsimi ile ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil ve sarının tonlarının sonbahar mevsimi ile hakim olduğu tarihi Rum köyünde misafirler taş binalar arasında gezerek, çektikleri fotoğraflar ile anı ölümsüzleştiriyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerisinde yer alan Doğanbey köyü, Söke'ye 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1850 yılında kurulan Doğanbey'e, 1924 yılındaki mübadele ile Rumların köyü terk etmesinden sonra, Selanik göçmenlerinin yerleştiği biliniyor. Ege Denizi manzarası, taş evleri ve taş sokakları ile dağın yamacında, yemyeşil bir doğanın kucağında misafirlerini ağırlıyor. Dört mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan Doğanbey'de girişte Milli Park müzesi karşılıyor. Müze gezisinden sonra taş yolu takip eden vatandaşlar, köyün içine ulaşıyor. Aslına uygun restore edilmiş tarihi taş evler ile doğaya yenik düşmüş eski evlerin bir arada yer alıyor.

Fotoğraf sevenlerin ve fotoğraf sanatçıları için güzel manzaralar sunan bu şirin köy sonbahar mevsiminde ayrı güzellikler sunmaya devam ediyor.