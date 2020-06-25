Doğanbey, taş evleri saran çiçekleri ile ayrı bir güzelliğe büründü

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü tarihi taş evleri ve taş sokakları ile dört mevsim doğaseverleri ağırlarken, taş evleri saran yaz çiçekleri ile ayrı bir güzelliğe büründü. Tarihi Rum köyünde misafirler taş binalar arasında gezerek, çektikleri fotoğraflar ile anı ölümsüzleştiriyor. Yaz mevsimi ile birlikte taş evleri saran çiçekler eşsiz bir manzara sunuyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerisinde yer alan Doğanbey köyü, Söke'ye 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1850 yılında kurulan Doğanbey'e, 1924 yılındaki mübadele ile Rumların köyü terk etmesinden sonra, Selanik göçmenlerinin yerleştiği biliniyor. Ege Denizi manzarası, taş evleri ve taş sokakları ile dağın yamacında, yemyeşil bir doğanın kucağında misafirlerini ağırlıyor. Dört mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan Doğanbey'de girişte Milli Park müzesi karşılıyor. Müze gezisinden sonra taş yolu takip eden vatandaşlar, köyün içine ulaşıyor. Aslına uygun restore edilmiş tarihi taş evler ile doğaya yenik düşmüş eski evler bir arada yer alıyor.