Doğaseverler Kocagöl'e dikkat çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, Kuşadası'nın deniz kıyısındaki tek lagünü olma özelliği taşıyan Kocagöl'de incelemelerde bulunarak gölün Mahalli Sulak Alan dahiline alınması için çağrıda bulundu.

Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize kıyısı olan tek lagün olma özelliği taşıyan Kocagöl, sinyal vermeye başladı. Adı her ne kadar koca olsa da, yıllardır devam eden insan baskısıyla küçük bir göle dönüşen Kocagöl'de bir araya gelen doğaseverler, bölgede incelemelerde bulunarak gölün Mahalli Sulak Alan çerçevesine alınmasını istedi.

Kocagöl'ün son 40 yılda her geçen gün daha da küçüldüğünü ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Sucul canlılar, su kuşları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğiyle birçok türün yaşamasına olanak sağlayan sulak alanlar, aynı zamanda bölgenin iklimini de doğrudan etkileyen, suyun akışını düzenleyen, taşkınları önleyen çok önemli ekosistemlerdir. Ülkemizde hem iklim değişikliği hem de insan kaynaklı olarak son yıllarda Gölmarmara'da olduğu gibi, pek çok sulak alanımız giderek azalmaktadır. Kuşadası'nın tek sulak alanı Güzelçamlı Meşelikuyu mevkiindeki Kocagöl'dür. Son 40 yıldır Kocagöl'ün çevresindeki sulak alanlar kurutulmuş, doldurulmuş ve sazlıkları yakılıp yok edilerek, günümüzde küçük bir göl haline gelmiştir. Geçmiş yıllarda sulak alan ekosistemi için çok önemli olan göl içindeki sazlıklar tahrip edilerek, toprak havuzlar açılıp balık çiftlikleri kurulmuş, günümüzde bu faaliyet yasaklanmıştır. Kış aylarında birçok su kuşunun geldiği Kocagöl'e antik dönemden beri Çeltikçi Kuşları'nın geldiği, Kadı Kalesi kazılarında bir seramiğin üzerindeki bu kuşlara ait resimden anlaşılmaktadır. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın araştırmalarıyla belirlenen, Kocagöl'ün Tetis Denizi'nin bölgemizdeki son parçası olması, Kuşadası'nın doğal eserleri açısından son derece önemlidir. Bir çok su kuşunun geldiği, balıkların, yengeçlerin, kurbağaların, su kaplumbağalarının, su yılanlarının, birçok sucul canlının yaşadığı bu doğal alanın korunması ve korumaya uyumlu kullanılması için öncelikle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Mahalli Sulak Alan dahiline alınmalıdır” dedi.

Kocagöl'ün kurtarılması için müracaatların devam edeceğini ifade eden Sürücü; “Kocagöl'ün, kış aylarında yağmurlu günlerde suları bünyesinde toplayarak çevresindeki yüzlerce konutun su altında kalmasını önleyen bir işlevi de bulunmaktadır. Kocagöl'ün çevresi planlarda park ve yeşil alan olarak görülmekte ancak günümüzde atıl vaziyette olup, çevreden çöpler ve molozlar dökülmekte, sazlıklar tahrip edilmekte, bilinçsizce dolgular yapılmaktadır. Kuşadası Belediyesi ile görüşülerek, çevre temizliğinin yapılması ve uyarı tabelalarının yerleştirilmesi sağlanacak. İlgili tüm kamu kurumları, Yerel Yönetimler, Üniversite ve STK'ların bir araya gelerek, gölün kurtulması için acil bir eylem planı yapılması ve gerekli çözümlerin hayata geçirilmesi için işbirliği yapması gerekir. Kuşadası STK'ları olarak, Kocagöl'de bir inceleme yaparak, toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda alınan kararla ilgili tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlere Kocagöl''ün kurtarılması için müracaatlarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.