Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'nde çalışan ve doğum gününde hayatını kaybeden Murat Alaçiçek (43) sevenlerinin gözyaşları göz yaşları arasında toprağa verildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde idari personel olarak görev yapan Murat Alaçiçek'e 15 ay önce mide kanseri teşhisi konuldu. Veterinerlik Fakültesi'nin sevilen yüzlerinden biri olan Alaçiçek son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Alaçiçek, doğum günü olan 29 Haziran tarihinde, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında toprağa veildi

Doğum gününde hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Alaçiçek, Efeler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan caneze namazına müteakip Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz başta olmak üzere Alaçicek ailesinin yakınları ve ADÜ personeli katıldı.