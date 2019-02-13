Doğumdan sonra rahatsızlanan anne koyunu otomobil ile veterinere yetiştirdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir çoban doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan koyunu otomobili ile hastaneye yetiştirdi. Doğum sonrası metobolik sendrom yaşadığı belirlenen koyuna otomobil içerisinde serum bağlandı.

Edinilen bilgiye göre Bozdoğan'a 25 kilometre mesafede olan kırsal Güneyyaka Mahallesinde yaşayan Mehmet Aksoy, doğum yapan koyunu rahatsızlanınca otomobili ile koyunu ilçedeki veteriner hekime getirdi. Yavrularının annesiz kalmaması için koyunun yaşaması için mücadele ettiğini belirten Aksoy, “Koyunum gayet sağlıklı idi. Doğum yaptıktan sonra birden fenalaştı. Maddi değerinden değil can taşıdığı için ve anne olduğu için yaşaması için koşturuyoruz” dedi.

Veteriner Ahmet Doğan tarafından tedavisi yapılıp serum bağlanan anne koyun tedavisinin ardından taburcu edilerek aynı otomobil ile ağıla gönderildi.