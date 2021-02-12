İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doktor evinde ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde Özel EGEMED Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve üç günden bu yana hastaneye uğramadığı öğrenilen doktor Levent Mumbuç’un (54) evinde kafasında poşet geçirilmiş bir halde cansız bedeni bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde Özel EGEMED Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve üç günden bu yana hastaneye uğramadığı öğrenilen doktor Levent Mumbuç'un (54) evinde kafasında poşet geçirilmiş bir halde cansız bedeni bulundu.


Olay, Yenicami Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Özel EGEMED Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Levent Mumbuç, 3 gündür işe gitmeyince hastane yönetimi durumdan şüphelenerek ailesine haber verdi. Ailesinin de Mumbuç'a ulaşamaması üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi. İzmir'den gelen oğlu ile birlikte eve giren ekipler, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Mumbuç'un, iddiaya göre evindeki gazı açıp kafasına poşet geçirerek yaşamına son verdiği belirlendi. Uzman doktorun ölümü, yakınları ve Özel EGEMED Hastanesi çalışanlarını yasa boğdu. Levent Mumbuç'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.