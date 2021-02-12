Doktor evinde ölü bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde Özel EGEMED Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve üç günden bu yana hastaneye uğramadığı öğrenilen doktor Levent Mumbuç'un (54) evinde kafasında poşet geçirilmiş bir halde cansız bedeni bulundu.

Olay, Yenicami Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Özel EGEMED Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Levent Mumbuç, 3 gündür işe gitmeyince hastane yönetimi durumdan şüphelenerek ailesine haber verdi. Ailesinin de Mumbuç'a ulaşamaması üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi. İzmir'den gelen oğlu ile birlikte eve giren ekipler, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Mumbuç'un, iddiaya göre evindeki gazı açıp kafasına poşet geçirerek yaşamına son verdiği belirlendi. Uzman doktorun ölümü, yakınları ve Özel EGEMED Hastanesi çalışanlarını yasa boğdu. Levent Mumbuç'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.