Doktor hastaya, ambulans şoförü de trafiğe müdahale etti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında güvenlik güçleri olay yerine ulaşmakta gecikince ikinci bir kazanın yaşanmaması için yoldaki trafiği kısa süreliğine ambulans şoförü düzenledi.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Söke-Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VT 2609 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa aldı. Doktor yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, bu sırada ambulans şoförü yolda ikinci bir kaza olmaması için yoğun çaba sarf etti. Güvenlik güçleri olay yerine ulaşmakta gecikince yol ortasında kaza yapan otomobilin önüne reflektör koyan ambulans şoförü, el kol işaretleri ile sürücüleri uyardı. Bir süre sonra güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi ile ambulans şoförü yaralı şoförü hastaneye götürmek için yola çıkarken, ambulans şoförünün bu duyarlığı vatandaşlardan takdir topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.