Doktorların hak arama yöntemi, yüzlerce vatandaşı mağdur etti

Aydın'da hastanelere şifa bulmaya giden vatandaşlar, doktorların grevi ile karşılaşınca zor duruma düştü. Doktorların iş bırakma eylemi yüzlerce vatandaşı mağdur etti.

Aydın'ın en yoğun hastanelerinden olan Aydın Devlet Hastanesi'ne şifa bulmak için çok sayıda vatandaş, doktorlardan aldıkları cevap karşısında adeta şok oldu. Şifa bulmak için hastaneye giden vatandaşlar, doktorların grevde olduğunu söylemesi üzerine, doktor kapısından geri dönmek zorunda kaldı. 2 gündür hastanede doktorların iş bırakması ise vatandaşları mağdur etti. Şifa bulmak umuduyla hastaneye giden çok sayıda vatandaş Acil Servis'e yönlendirilirken, Acil Servis önünde yoğunluk meydana geldi. Hastanedeki tüm doktorların iş bırakması üzerine sadece Acil Servis bölümü hizmet verirken, mağdur olan vatandaşların yanı sıra yaşanan yoğunluk dolayısıyla Acil Servis doktor ve çalışanlarının da iş yükü arttı. Doktorların hastalara bakmaması sonucu hastane koridorları da boş kaldı.

Grev nedeninin doktorların özlük haklarının verilmesini, sağlıkta şiddete karşı etkin yasaların çıkarılmasını, güvenceli çalışma, ek göstergelerin 3600'den 7200'e kademeli olarak artırılması konusunda olduğu öğrenildi.

Grev nedeni ile hastaların muayene olamadıklarını ifade eden vatandaşlar ise doktorların haklarını ararken vatandaşların haklarını yiyerek mağdur ettiklerini belirterek, doktorlara tepki gösterdi. Doktorların kendi haklarını ararken Acil Servis'te görev yapan meslektaşlarını da mağdur ettiklerine dikkat çeken vatandaşlar doktorların hak arama yöntemine tepki göstererek vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti.