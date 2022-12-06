Dokuz gündür ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına Kuşadası Belediyesi koştu

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'nde 9 gündür bir ağaçta mahsur kalan kedi, Kuşadası Belediyesi'nin girişimleri ile kurtarıldı. Hayvanseverlerin durumu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e iletmesinin ardından hemen harekete geçen Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile iletişim kurarak kedinin kısa süre içerisinde kurtarılmasını sağladı.

Soğucak Mahallesi'nde bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden site sakinleri, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Hayvansever site sakinleri kendi imkanları ile kediyi kurtarmayı başaramayınca konuyu Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç'a bildirdi. Dernek Başkanı Jale Koç ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile irtibata geçerek kedinin kurtarılması için yardım talebinde bulundu.

Başkan Ömer Günel'in talimatı ile vakit kaybetmeksizin harekete geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri, kedinin mahsur kaldığı ağacın bulunduğu bölgeye ulaştı. Ağacın çok yüksek olması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile temas kuran ekipler ortak çalışmayla kediyi bulunduğu ağaçtan yakalama filesi yardımıyla kurtarmayı başardı. Günlerdir aç ve susuz bir halde kurtarılmayı bekleyen kedi, yaşadığı korku ve paniğin etkisi ile ormanlık alana doğru kaçarak uzaklaştı.

Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç, ihbarın ardından kedinin ağaçtan kısa süre içerisinde kurtarılmış olmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinin kendisine ulaşmasının ardından hemen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile irtibata geçtiğini belirten Jale Koç “Ömer Başkanın ne kadar hayvansever bir kişi olduğunu bildiğim için önce kendisine ulaştım. Sağ olsun, konu ile yakından ilgilenerek gerekenin yapılmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.