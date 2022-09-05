Dolandırıcılar şimdide ADÜ personel ve öğrencilerini hedef aldı

Dolandırıcılar, ADÜ'nün adını kullanarak personel ve öğrencilerinin cep telefonlarına sahte bir mesaj gönderdi. Mesaj içerisinde bulunan sahte linkin tıklanmasının istendiği mesajda, özellikle öğretim görevlisi personeller hedef alınırken, personellerin sistem üzerindeki yetkilerinin yükseltildiği ve gönderilen linke tıklayarak sistem üzerinden onay vermeleri gerektiği istendi. Gelen mesajların ardından durumu fark eden personel ve öğrenciler, rektörlüğe gerekli şikayetlerde bulunarak durumu bildirdi. Harekete geçen ADÜ Bilgi İşlem ise tüm personel ve öğrencilere uyarı mesajı gönderirken, kurum içerisinde sahte linkin tıklanmaması için linke bloke koydu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından uyarı mesajı paylaşan ADÜ Rektör Yardımcısı Cumali Öksüz, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personeli ve hatta öğrencileri, farklı hesaplardan ve numaralardan, whatsapp üzerinden mesajla sizden bilgi talep etmektedir. Üniversitemizle ilgisi olmayıp, bu yolla hesabınız hacklenmek istenmektedir. Lütfen verdiği linke tıklamayın ve numarayı whatsapp üzerinden şikayet ediniz. Bilgi işlem dairemiz tarafından, bilgilendirme e-postası tüm ADÜ akademik, idari ve öğrencilerine acil olarak gönderilmiştir. Ayrıca ilgili oltalama linki de tamamıyla bloke edilerek kurum içerisinden tıklama riski de ortadan kaldırılmıştır” dedi.