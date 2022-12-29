Dolandırıcıların hedefi olan yaşlı kadın, polis dahil kimseye kapıyı açmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde telefon dolandırıcıların hedefi olan yaşlı kadın, dolandırıcılara güvenmeyip telefonu kapattı. İhbar üzerine eve gelen sivil polis ekiplerinin polis olduğuna da inanmayan yaşlı kadını, çocukları sakinleştirdi.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1903 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadını telefonla arayan dolandırıcılar kadının bazı kişisel bilgilerini söyleyerek güven kazanmaya çalıştı. Bir süre sonra dolandırıcılar yaşlı kadına eve geleceklerini ve evden çıkmaması gerektiğini söyledi. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın dolandırıcıların yüzüne telefonu kapatıp, durumu çocuklarına haber verdi. Anneleri ile telefonda görüşen yaşlı kadının çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sivil polis ekipleri sevk edildi.

"Gerçek polislere inanmadı"

Olay yerine gelen sivil polisler yaşlı kadın ile görüşmeye çalıştı. Kadının korkarak kapıyı açmaması üzerine devreye komşuları girdi. Komşuları da yanına alan polis ekipleri yaşlı kadına pencereden kimliklerini göstererek dakikalarca dil dökerek, kendilerinin polis olduklarına inandırmaya çalıştı. Gerçek polislere de inanmayan kadın pencereyi kapatıp evin içerisinde çocuklarının gelmesini bekledi. Bir süre sonra eve gelen çocuklarını gördükten sonra kapıyı açan yaşlı kadın evlatlarına sarılarak gözyaşı döktü. Dolandırıcıların oyununu bozan yaşlı kadın çocukları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, polis ekipleri de normale döndü.