İhlas Haber Ajansı

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Dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.



Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 3 ildeki Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yöntemiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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