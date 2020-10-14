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Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandıEdinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 04.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 04.00 sıralarında devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın H.K. isimli olduğu ve “Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “ Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan ayrıca Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Özel belgede sahtecilik” suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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