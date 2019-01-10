Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahıs, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan dolandırıcıya 96 bin TL'sini kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan A.A'yı telefonla arayan bir kişi kendini emniyet müdürü olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini, bu şahıslara yönelik operasyon başlatılacağını söyledi. Kendini emniyet müdürü olarak tanıtan şahsın tuzağına düşen A.A., özel bir banka hesabında bulunan 96 bin TL'yi şahsın hesabına havale etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.A., Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek para gönderdiği şahıstan şikayetçi oldu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli A.Y'nin mernis kayıtlarında yapılan incelemede Ankara'nın Haymana ilçesinde ikamet ettiği tespit edilirken, hakkında adli soruşturma başlatıldı.