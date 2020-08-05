İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dolunay görenleri kendisine hayran bıraktı

Aydın’da dün akşam saatlerinde kızıl tonları ile doğmaya başlayan dolunay, şehrin ışıkları ile birlikte görenleri kendisine hayran bıraktı.

Aydın'da dün akşam saatlerinde kızıl tonları ile doğmaya başlayan dolunay, şehrin ışıkları ile birlikte görenleri kendisine hayran bıraktı.


Dün akşam saatlerinde ortaya çıkmaya başlayan ayın doğuş anındaki kızıl hali görenleri şaşırttı. Efeler'de de ayın doğuş anındaki kızıl görüntüsünü fark eden amatör fotoğrafçılar da kendi imkanlarıyla anı yakalamaya çalıştı. Dolunay şehrin ışıkları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. Akşam saatlerinde kızıl tonlarda doğmaya başlayan ay yükseldikçe sarı rengini almaya başlarken bu değişiklik meraklı gözler tarafından saniye saniye gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.