Domuz avında vurulan genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde domuz avına çıkan genç arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenipazar Hacıköseler Mahallesi Katrancı mevkiinde yaşandı. Cengiz Kocabıyıkoğlu, arkadaşları ile birlikte ormanlık alanda domuz avına çıktı. Av sırasında Kocabıyıkoğlu'nun arkadaşı N.Y. çalılığın arkasındaki hareketliliği fark etmesi üzerine tüfekle ateş etti. Çalılığın içinde vurduğu yaban domuzunu bakmaya giden N.Y. beraber domuz avına çıktığı Cengiz Kocabıyıklıoğlu'nu vurduğunu fark etmesiyle diğer arkadaşlarından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocabıyıkoğlu'nun öldüğü belirlendi.

Arkadaşını av sırasında vurarak ölümüne sebep olan N.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.