Donduran Kulesi'nde restore çalışmaları başlıyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Donduran Kulesi'nin, turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan restorasyon çalışmaları, başlamak için gün sayıyor.

1300'lü yılların sonlarında saray kulesi olarak Menderes ovasına hakim bir konuma inşa edilen ve Aydın'da ayakta kalmış 3 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Donduran Kulesi, restorasyon çalışmaları için gün sayıyor. Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'nin güneyinde bulunan tarihi kulenin, turizme kazandırılması için hazırlıklar devam ederken Aydın Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılan ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Yenipazar Belediyesi, gün geçtikçe yıkılan Donduran Kulesi'nin ayakta tutulması için gerçekleştirdiği girişimlerinin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy harekete geçmiş ve YİKOB koordinesinde projenin hayata geçirilmesini sağlamıştı. Geçtiğimiz günlerde YİKOB işbirliği ile tarihi kulenin restore çalışmaları için gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

1300'lü yılların sonlarında bir saray kulesi olarak dönemin zengin kişisi tarafından 3 katlı olarak yapılan tarihi kuleye, makaralı asansörle çıkılıyor.