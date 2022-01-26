Donmaktan kurtardığı bukalemunu görenler şaşırıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde cep telefonu teknik servisi işiyle uğraşan vatandaşın, soğuk havada donmaktan kurtararak beslediği bukalemunu görenler şaşırıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi soğuk hava Aydın'da da etkili oldu. Yaşanan soğuk kış şartları dağda yaşayan canlıları da olumsuz yönde etkiledi. Pınarbaşı Mahallesi'nde cep telefonu teknik servisi işi ile uğraşan Tanyel Fidancı, soğuktan donmak üzereyken bulduğu bukalemunu sahiplendi. Fidancı'nın üzerinden inmeyen, böcek ve sinekle beslenen bukalemunu görenler ise ilk başta duruma şaşırıyor.

Fidancı, soğuk havaların etkisini kaybetmesi ile bukalemunu tekrar ait olduğu doğaya bırakacağını belirterek, “Bu arkadaşı soğuktan donmak üzereyken buldum. Buraya getirdik ve onun bakımlarını yaptık. Kendisine geldi. Havalar tekrar ısındığında kendi doğal ortamına bırakacağız inşallah” dedi.