‘Dost Eli' yardım tırı Kuşadası'na ulaştı

Almanya'nın Bremen kentinde bulunan Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl düzenlediği ‘Dost Eli' projesi bu yıl Kuşadası'na uzandı.

Proje kapsamında Galatasaraylılar Derneği üyeleri ve Bremen kentinde yaşayan Türk vatandaşların destekleri ile ihtiyaç sahipleri için toplanan 1 tırlık yardım malzemesi, Kervansaray'da düzenlenen bir törenle Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Yardım tırı teslim törenine Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Bremen Galatasaraylılar Derneği Başkanı Hasan Küşneci, Kuşadası Galatasaraylılar Derneği Başkanı Barış Salbaş, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Yücel, hayatta her ihtimalin bulunduğunu, bugün sağlıklı olan birisinin yarın hasta veya engelli olabileceğini belirterek bu yardımın maddi değerinden ziyade manevi değerinin çok daha yüksek olduğunu söyledi. Yücel, gurbetteki vatandaşlara ve bu yardımın Kuşadası'na ulaşmasında köprü vazifesi gören Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaymakam Yücel'in ardından konuşan Başkan Kayalı, içerisinde elektrikli akülü sandalyeden hasta yatağına dek pek çok malzeme bulunan tırın Kuşadası'na ulaşmasına aracılık eden Bremen Galatasaraylılar Derneği'ne teşekkür ederek bu yardımlaşma ve dostluğun gurbetteki vatandaşlarımızın vatan sevgisini temsil ettiğini ifade etti. En önemlisinin de bu organizasyonun doğru şekilde yapılarak bu malzemelerin ihtiyacı olan vatandaşlara teslim edilmesi olduğunu belirten Kayalı, Kuşadası Belediyesi olarak bunu sağlayacaklarını söyledi.

Törende konuşan Hasan Küşneci, 1997 yılında kurulan derneğin, son 12 yılda Türkiye'nin çeşitli yerlerine Dost Eli yardım tırını gönderdiğini ve bu yılki durağın Kuşadası olduğunu söyledi. Bu tırın içinde sevgi ve vatan hasreti olduğunu ifade eden Küşneci, malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından emin olduklarını ve içlerinin rahat olduğunu belirtti. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya, Kuşadası Galatasaraylılar Derneği'ne, Almaya ve Türkiye'de emeği geçen herkese teşekkür eden Küşneci, tırın Kuşadası'na gelmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yardım tırının içerisinde 150 adet tekerlekli sandalye, hasta yatakları, çocuklar için 72 adet forma takımı, okul çantaları, oyuncaklar ve daha birçok malzeme bulunuyor. Dost Eli tırı, 11 il ve ilçeden sonra 12. ziyaretini Kuşadası'na yaptı.