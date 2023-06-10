İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Döviz hırsızları Didim'de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir kişiden döviz çalan hırsızlık şüphelileri, jandarma tarafından yakalanırken, çalınan paralar sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişiden döviz çalan hırsızlık şüphelileri, jandarma tarafından yakalanırken, çalınan paralar sahibine teslim edildi.



Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait belli bir miktar yabancı döviz cinsinden nakit parası kimliği belirsiz şahıs şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, yaptığı detaylı araştırma sonucunda olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan paralar bulunarak sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.