DP Nazilli'de Başkan Uysal Güven Tazeledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün kongreye giden Demokrat Parti (DP) Nazilli İlçe Teşkilatından mevcut Başkan Mustafa Uysal güven tazeledi.

2009 yılından bu yana kapalı olan Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanlığı yapmış olduğu kongre ile Mustafa Uysal başkanlığında tekrar hayata döndü.

Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanlığı'nın İstasyon Meydanı'nda bulunan yeni parti binasında yapılan kongrenin Divan Başkanlığını Demokrat Parti Aydın İl Başkanı Serhat Emanet yaptı. Açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Başkanı Mustafa Uysal'ın açılış konuşmasından sonra mali ve faaliyet raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra geçilen seçimlerde mevcut İlçe Başkanı Mustafa Uysal, oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Başkan Uysal yaptığı teşekkür konuşmasında 2009 yılından bu yana faaliyeti bulunmayan ilçe başkanlığının bundan böyle sahalara dönerek siyasetteki yerine yeniden hakim olacağını ifade etti.

Mustafa Uysal başkanlığında oluşturulan yeni yönetim şu isimlerden oluştu;

Durmuş Tobal, Hasan Çökse, Kemal Tüz, Mehmet Yenice, Zeki Uluman, Reşit Güneri, Muharrem Ulus, Şerafettin Öymen, Engin Elçin ve İmdat Çoruh.