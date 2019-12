Dr. Başıbüyük, “Bir nefeste vücuda 5 binden fazla kimyasal alınıyor”

Fatma Başıbüyük, sigaranın insan vücudu üstünde olumsuz etkileri olduğunu belirterek, “Bir nefeste vücuda 5 binden fazla kimyasal alınıyor” dedi.

Dr. Başıbüyük, Türkiye'de sigara kullanımının artarak devam ettiğini ifade ederek, “Sigara tüketimi ile her nefeste 5 binden fazla kimyasal vücuda alınıyor. Buna bağlı olarak tüm dünyada her yıl 4,5 milyondan fazla kişi sigara kullanımı nedeniyle yaşama veda ediyor. Buna karşın sigara tüketimi her geçen gün daha da artıyor. Sigaraya başlama yaşı 11'e kadar düşerken, deneyen her üç gençten biri bağımlı hale geliyor. Sigara içen her 10 kişiden 7'si sigarayı bırakmak istiyor. Sigarayı bırakmak için kendinize güvenin ve sigaradan kurtulmak için her yolu deneyin” dedi.