Dr. Hamit Özman'ın Kitabı yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dersler veren ve doktorasını ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalından alan Dr. Hamit Özman'ın ‘Ekonomik Krizlerde Borç Deflasyonu Olgusu, Mücadele Yöntemleri, Makro ve Finansal Değişkenler Üzerindeki Etkileri' adlı kitabı yayımlandı.

Eserde, birçok etki mekanizması aracılığıyla borçluluk ile fiyat düzeyinde oluşabilecek dengesizliklerin oluşturduğu risklerin, neden ve sonuçları ile birlikte incelendiğini belirten Dr. Hamit Özman, yapılan ekonometrik analizlerin bulguları ile literatür sentezlenerek, uygulanabilecek olası makro politikaların etkilerinin tartışıldığını ifade etti.

Dr. Hamit Özman aynı zamanda 2020 yılında ASÇM/165/20 kayıt numarası ile Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından imzalanıp onaylanan ‘Karabağ Savaşı'nın Dünya Kamuoyundaki Yankıları' projesinde de araştırmacı olarak yer almakta olup çalışmada, yabancı basın ve medya organlarının konuya ilişkin bakış açıları ve haberleri analiz edilmektedir. Projenin, 2021 yılının bahar döneminde kitap olarak basılacağını ve kamuoyuna sunulacağını belirten Dr. Hamit Özman, “Eserde, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim'in konu hakkında değerlendirmelerinin yer aldığı bir bölüm de bulunacaktır” dedi.