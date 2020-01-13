Dr. Öğr. Üyesi Berrin Güner'in kitabı yayımlandı

Öğr. Üyesi Berrin Güner'in, “Gençlik ve Sosyal Kimlik” adlı kitabı yayımlandı.

Çalışmanın, Tunceli gençliği üzerinde kapsamlı bir sosyolojik araştırma yapılmak suretiyle, gençlerimizin daha derinlikli bir bakışla tanınmasını sağlayabilme, önde gelen gençlik sorunlarının çözümüne yönelik proje ve politikaların oluşumuna katkı sağlama amacıyla hazırlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Berrin Güner, “Bir bütün olarak bakıldığında devlet toplum ilişkilerinin sağlıklı ve demokratik bir bünyeye kavuşturulması, dinamik bir toplumsal grup olan gençliğin bilimsel araştırmalarla tanınması, sorunlarının anlaşılması, beklentilerinin öngörülmesi ve buradan hareketle onlara yönelik yapılacak bütünlüklü ulusal politikalarla mümkün görünmektedir.” sözleriyle gençliğin bilimsel araştırmalardaki önemine dikkat çekti.

Tunceli gençliği üzerine sosyolojik bir inceleme yaptığı çalışması hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Berrin Güner, “Tarihsel süreçte Tunceli, muhalif bir sosyal kimliğin mekânı olmuş ve muhalefetin taşıyıcı özneleri her daim gençler olmuştur. Çağlar boyu devam eden politik hareketlilik bugün de kentte çok canlı bir biçimde yaşam şansı bulabilmektedir. Bu muhalif kimlik ve aşırı politizasyon, zaman zaman gerilimlerle başlayıp şiddete varan olaylarla da sonuçlanabilmektedir. Son tahlilde bu yapı Tunceli'de siyasal otorite olarak devlet, toplum, birey ilişkilerinin demokratik bir çerçeveye ulaşmasını engellemiş ve gençlerin siyasal otorite olarak devletle olan ilişkilerinde güven duygusunun sorunlu seyrine neden olmuştur” sözleri ile kitap içeriği hakkında bilgi verdi.