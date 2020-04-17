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Dr. Öğretim Üyesi Ali Serdar Sağkal'ın araştırmacı olduğu projeye TÜBİTAK desteği

AYDIN (İHA) – ADÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Dr.

Öğretim Üyesi Ali Serdar Sağkal'ın da araştırmacı olarak yer aldığı “Bilişsel Davranışçı Terapiler Özelinde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Kullanımı” isimli proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


Proje yürütücülüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Doğan, proje danışmanlığını ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Türkçapar'ın üstlendiği projede; Prof. Dr. Atılgan Erözkan, Doç. Dr. Osman Özkaraca, Dr. Öğretim Üyesi Halim Sarıcaoğlu, Öğretim Görevlisi Dr. Sinem Kaya da araştırma ekibinde görev alıyor.

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