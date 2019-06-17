Dr. Sadri Şensoy'dan Rektör Aldemir'e ziyaret

Sadri Şensoy, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcıları Sabri Acar ve Erol Barut da yer alırken, Dr. Sadri Şensoy milli eğitim ve üniversitenin iş birliği içinde yürüttükleri çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşulları sağladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını söyleyerek hayata geçirmeyi planladıkları projelerini paylaştı.