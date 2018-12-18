Dr. Sarıoğlu, “İş stresi boyun ağrısını arttırıyor”

Boyun ağrısının çok yaygın görülen bir sağlık sorununu oluşturduğunu, her cins ve yaşta insanda görülebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Yılmaz Sarıoğlu, “Etrafımızdaki her 3 kişiden biri hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısı çektiğini hatırlar. Büyük çoğunluğu hafif şiddetli, bir kısmı nadiren çok ağrılı, hatta özürlülüğe neden olacak kadar ağır da olabilir. Günümüzde özellikle masa başında çalışanlarda, bilgisayar kullananlarda boyun ağrısı yaygındır. Boyun ağrısı görülme sıklığı yaşın ilerlemesiyle birlikte artar. Günlük yaşamdaki gerilimler ve iş stresi boyun ağrısını arttırır. Boyun ağrısıyla birlikte sırt-omuz ağrısı, ellerde uyuşma, baş dönmesi, dengesizlik ve baş ağrısı görülebilir” dedi.

Dr. Sarıoğlu, boyun ağrısı yaşayan kişilerin genellikle rahat bir duruş pozisyonuyla, daha iyi duruma gelebileceğini belirterek, “Ağrılı ve tutuk bir boyun, hiçbir özel tedavi yapılmasa da birkaç gün - birkaç hafta içinde daha iyi hale gelebilir. Genellikle gereken tek şey mümkün olduğunca rahat bir pozisyon sağlamaktır. Boyun ağrısı şiddetli olduğunda ve uzun sürdüğünde ağrılı dönemde, basit ağrı kesiciler, antiromatizmal ilaçlar ve kas gevşeticiler sıklıkla kullanılmaktadır. Sıcak uygulama ve masaj kasları gevşetip, ağrıyı rahatlatıcı bir etki oluşturabilir. Fizik tedavide elektrik akımları, ısıtıcı ajanlar, traksiyon gibi yöntemler tedavide kullanılabilir. Boyunluk kullanılması da, boyun hareketlerini kısıtlayarak, eklem ve kasların dinlendirilmesine ve ağrının hafifletilmesine yardımcı olur. Ağrılı noktalara ağrı kesici enjeksiyonlar yumuşak doku kaynaklı ağrılarda etkili olabilir. Boyun için önerilen egzersizler tam hareket açıklığının korunmasını sağlar ve kasların gücünü artırır. Ağrı geçtikten sonra boyunda kalabilen tutukluluk şikayetinin tedavisinde çok yardımcı olmaktadır. Yüzmek, bisiklete binmek, yürümek gibi yumuşak boyun hareketlerini içeren spor faaliyetleri de yararlıdır. Ancak tenis gibi ani boyun hareketlerini içeren sporlar şikayetlerde bir alevlenmeye neden olabilir. Genel olarak ağrının izin verdiğinden daha fazla boyun hareket ettirilmemelidir” diye konuştu.