DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcılığı'na Çelik atandı

Bölge Müdür Yardımcılığına Aydınlı bürokrat İshak Çelik atandı.

Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Harita Yüksek Mühendisi İshak Çelik görevine başladı. Çelik'i ziyaret eden DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Çelik'e yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diledi. Merkezi Aydın olmak üzere Denizli ve Muğla illerini de kapsayan bir alanda faaliyet gösteren DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcılığına Aydınlı Harita Yüksek Mühendisi İshak Çelik atandı. Görevine başlayan Çelik'i DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcıları İnan Gündüz, Cengiz Köse ve Mehmet İskender ile birlikte ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcılığına Aydınlı bir bürokratın atanması tarımla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere, siyaset, bürokrasi ve Aydın eşrafı tarafından memnuniyetle karşılandı.