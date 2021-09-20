DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nde devir teslim yapıldı

Devlet Su İşleri'nde (DSİ) yaşanan atamaların ardından DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, görevini Emrah Köleoğlu'na devretti.

Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana DSİ 21. Bölge Müdürü olarak Aydın'da görev yapan Göktuğ İlter, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığına atandı. İlter'in yerine ise, DSİ 8. Bölge Müdürü olarak Erzurum'da görev yapan Emrah Köleoğlu atandı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreni ile İlter görevi yeni müdür Köleoğlu'na devretti.

Birbirlerine başarılar dilediler

DSİ 21. Bölge Müdürü olarak görevi devralan Emrah Köseoğlu, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığına atanan İlter'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. İlter de Köseoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek görevini devretti.