DSİ 21.Bölge Müdürü Balta, Adana'ya atandı

Aydın Bölge Müdürlüğü görevini 3 yıldır yürüten Mehmet Akif Balta, DSİ 6. Adana Bölge Müdürlüğü'ne atandı. Balta'nın yerine ise, DSİ 18. Isparta Bölge Müdür yardımcısı Göktuğ İlter atandı.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “07 Şubat 2017 tarihinden bu yana Aydın Bölge Müdürü olarak görev yapan Aydın, Denizli ve Muğla illerimizde birçok yatırıma imza atan Bölge Müdürümüz Mehmet Akif Balta, DSİ 6. Adana Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak atanmış olup, yerine DSİ 18. Isparta Bölge Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, Aydın Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak atanmıştır. Yeni Bölge Müdürlerimize başarılar diler, kurumumuza ve bölgelerimize hayırlı olmasını dileriz” denildi.