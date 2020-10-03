İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü son 17 önemli yatırımlara imza attı

Devlet Su İşleri (DSİ) 21.

Bölge Müdürlüğü son 17 yılda Aydın'da nemli yatırımlar gerçekleştirdi.



DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aydın'da son 17 yılda 12 baraj ve 7 gölet inşa ederek, tamamlanan 36 sulama tesisi ile 455 bin 200 dekar araziyi sulamaya açtık. Aydın il merkezi ile civar yerleşimlerine menba kalitesinde içme suyu temin ettik. Tamamlanan 92 adet taşkın koruma tesisi ile 112 yerleşim yeri ve 94 bin 719 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.