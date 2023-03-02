DSİ Aydın Bölge ekipleri Malatya'daki depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak üzere yola çıktı

Depremin yaralarını sarmak için 6 Şubat'tan bu yana devam eden seferberlik sürüyor. İlk günden bu yana tüm iş makineleri ile çalışmaya devam eden Devlet Su İşleri görevlileri şimdi de bölgede sondaj kuyusu açmak için Aydın'dan Malatya'ya yola çıktı.

Sabah saatlerinde görevlendirmeleri yapılan personel ile sondaj kuyusu açma makineleri, tırlarla yüklenerek DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü önünden hareket etti. Araçlara asılan Türk Bayrakları ile hareket eden sondaj kuyusu açmakla görevli personel ve araçların kısa sürede bölgede 80 adet sondaj kuyusu açacağı belirtildi.