DSİ Genel Müdürü Aydın'ı ziyaret eden Yavuz'dan ‘Söke Çayı' açıklaması

Söke'nin adeta kanayan yarası olan Söke Çayı ile ilgili Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz müjdeli haberi verdi. Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürünü ziyaret ederek görüşme yapan Yavuz, Söke Çayı'nın ihalesinin Kasım ayı içerisinde yapılacağını belirtti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ziyaretinin detayları konusunda bilgi veren Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Söke'nin önemli bir sorunun daha çözümü için çalışmalara başlandığını kaydetti. Söke Çayı'nda geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'nın ekibiyle birlikte incelemelerde bulunup kısa sürede temizlik çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Metin Yavuz, “Dün Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın'ı makamında ziyaret ederek, Söke Çayı'nı bir kez daha masaya yatırdık. Genel müdürümüz Söke Çayı ihalesinin Kasım ayı içerisinde DSİ tarafından yapılacağını belirtti. Söke Çayı Projesi, 6.5 kilometrelik bir hattı kapsıyor. İlk etapta şehrin merkezinde kalan 2.5 kilometrelik kısmı halledeceğiz. Şehrimizin merkezinde kalan kötü görüntünün ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Önümüzdeki ay içerisinde yapılacak ihale sonrasında inşallah kısa süre içerisinde Söke Çayı'na ilk kazmayı vuracağız. Söke'mize şimdiden hayırlı olsun” dedi.