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DSİ misafirhanesi ve yemekhanesi hizmete açıldı

Devlet Su İşleri 21.

Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde yapımı tamamlanan tesislerin açılışı yapıldı.


DSİ 21. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan “Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Misafirhane Tesisi ve Yemekhanesi” dualarla hizmete açıldı. DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'nın açılışını yaptığı tesisin açılış törenine Bölge Müdür Yardımcıları İnan Gündüz, Cengiz Köse, şube müdürleri ve DSİ personeli katılım sağladı.


Vatandaşların da kullanımına açık olacak tesiste 18 oda, 40 yatak kapasitesi ve yemekhane bulunuyor.

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