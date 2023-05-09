DSP Genel Başkanı Aksakal: “HDP ile aynı safta olan bir ittifakın içinde olamayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde konuşan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, “HDP ile CHP'nin hedefleri örtüşüyor” diyerek Millet İttifakı ile aynı safta duramayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde Aydın'a geldi. Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda hazırlanan miting alanında hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce sahneye çıkan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, mitingdeki vatandaşlara seslendi. Konuşmasında CHP'nin HDP ile aynı safta yer aldığına dikkat çeken Aksakal, “HDP ile CHP'nin hedefleri örtüşüyor. Bunlarla aynı safta yer almamız mümkün değil” dedi.

Aksakal konuşmasının devamında, “Türkiye hakikaten tarihsel önemde yollar aldı. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. 100 yıl önce bu topraklar üzerinde hayalleri olan emperyalist aktörler, bu hedeflerinden vazgeçmiş değiller. DSP, neden Cumhur İttifakı ile hareket ediyor diye soruyorlar bana. Bu ABD'nin başını çektiği küresel emperyalist sistemin bölgemizdeki hedeflerini biliyorsunuz. Geçmişte bu hayallerini gerçeğe geçirmek için DSP'nin efsane lideri Bülent Ecevit'i neredeyse öldürüyorlardı bunlar. Tarih tekerrürden ibaret ve şimdi de Erdoğan'ı indirmek istiyorlar. 100 yıllık cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek o gün o emperyalistlere karşı duran Ecevit'in partisi DSP, onlarla aynı yola girebilir mi? Bölücü bir yapıyla bu Anadolu topraklarını bölmeye çalışanlara Aydınlılar izin vermeyecektir. HDP ile bunların hedefleri örtüşüyor. Kandil'deki 'kayyum uygulamaları kaldırılsın' diyor, Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor. Hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara gideceğiz. Sizlerden özellikle istediğimiz şu. Bizim için soğan sarımsak bir tarafa vatan bir tarafa. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta en büyük desteği vereceksiniz biliyorum ve açık ara seçtireceksiniz” dedi.