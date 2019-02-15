DTO Başkanı Erbaş serbest kaldı

Didim'de hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Didim Ticaret Odası başkanı Hilmi Erbaş'ında olduğu 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Erbaş ile birlikte 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şüphelilerden Denizköy mahallesinde azalık yapan H.Y.S tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin ilçede hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında operasyonlar başlatmıştı. Operasyonlar kapsamında ilk olarak 12 şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Didim Ticaret Odası başkanı Hilmi Erbaş'ında olduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Denizköy mahallesinde azalık yapan H.Y.S tutuklanırken, Erbaş ile birlikte toplam 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.