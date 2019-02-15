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DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Didim ilçesinde, hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Didim Ticaret Odası (DTO) Başkanı Hilmi Erbaş ve 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Didim Ticaret Odası (DTO) Başkanı Hilmi Erbaş ve 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Didim'de jandarma ekiplerinin ilçede hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında operasyonlar başlatmıştı. Operasyonlar kapsamında ilk olarak 12 şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve bu şüphelilerden 2'si tutuklanmıştı.


Yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Didim Ticaret Odası başkanı Hilmi Erbaş'ında olduğu 11 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Jandarmalar eşliğinde arka kapıdan içeriye alınırken “Bir açıklama yapacak mısınız?” diye sorulan bazı şüpheliler, “Duruşmanın sonrasında yapacağım” şeklinde yanıt verdi.


DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erbaş, adliyeye çıkartıldığı esnada Didim Ticaret Odası yönetim kurulundan bazı isimlerin de adliyeye geldikleri görüldü.

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