DTO heyetinden Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret

Didim Ticaret Odası heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'i ziyaretlerde bulundu.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Başkan Yardımcısı Ebubekir Apaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Figen Cevrem Gürsoy'dan oluşan heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleşen ziyarette Didim turizmi, balık çiftliklerinin denizlerimizi kirletmesi ve turizme olumsuz etkileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Oda Başkanı Erbaş “Her iki konuda da çok güzel haberler ile dönüyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız Turizm Çalıştayına Bakanımızı davet ettik. Bakanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Didim Ticaret Odası heyeti daha sonra Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ziyaret etti. Ziyaret Oda heyeti, Dernek başkanı Oya Narin'i Didim'de düzenlenecek Turizm Çalıştayına davet etti. Ziyarette ayrıca Turizm ve Didim ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.