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Dumanı gören dağa koştu, yangın kısa sürede söndürüldü

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Mahallesi yakınlarında çıkan makilik yangını köylülerin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Mahallesi yakınlarında çıkan makilik yangını köylülerin anında müdahalesi ile söndürüldü. Köylülerin örnek davranışı takdirle karşılandı.


Akşam saatlinde Koçak Mahallesi Samsundağı Yardibi mevkii yakınlarında çalılık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumanı gören köy sakinleri hemen yangın alanına koştu. Çapa ve küreklerle kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, Köylülerin duyarlılığı sayesinde yangında maddi hasar oluşmadı. Kuraklık nedeniyle halen arazilerin yangın için risk taşıdığını ve herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Köy muhtarlığı yangından sonra duyarlı halkına teşekkür ederek, köyün birlik ve beraberliğinin hiç bozulmamasını diledi.

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